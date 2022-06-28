Развожаев планирует построить в Севастополе приют для собак за частные деньги

Возможно, к концу года

В Севастополе приют для бездомных животных будет построен без привлечения бюджетных средств. Об этом сегодня, 28 июня, в ходе сессии Заксобрания заявил губернатор Михаил Развожаев, отвечая на вопрос депутатов от фракции ЛДПР о проблеме с нападением бродячих собак на людей.

Один из вопросов депутата ЛДПР Артема Гордиенко касался недавнего случая, когда на территории СНТ стая собак напала на восьмилетнего мальчика.

На что губернатор отметил, что в СНТ часто казавшиеся бесхозными собаки оказываются соседскими и в итоге из-за свободного выгула там животных специалисты профильных ведомств, которые приезжают по жалобам, получают конфликт с их собственниками.

«Что касается приюта. Я помню свое обещание. К сожалению, не смог его реализовать в 2021 году. Сейчас завершается формирование при помощи так называемого фондирования необходимых средств, это в основном частные средства. В бюджете Севастополя таких средств нет. На площадке одного из фондов аккумулируем эти средства», — рассказал Развожаев.

Он добавил, что практически все необходимое для того, чтобы начать реализацию этого проекта уже есть.

«Приют в Севастополе появится. Не буду обещать, что в конце этого года. Но очень на это нацеливаюсь», — поделился он планами.

Глава города пояснил, что задержка с финансированием проекта возникла из-за нынешней общественно-политической ситуации в стране и в городе. И сейчас, когда речь идет помочь людям или животным, выбор падает в пользу первых.

Также он напомнил, что давал поручение организовать на базе ГБУ «Парки и скверы» отдел, который будет заниматься отловом и содержанием бродячих собак.

Ольга Сурикова