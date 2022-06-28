Развожаев рассказал, что на реконструкцию улицы Ленина нет средств

На пленарном заседании заксобрания Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на работы по благоустройству улицы Ленина у правительства Севастополя нет средств.

«Проект получился достаточно дорогостоящим. Сейчас мы ждем решения мэра Москвы, в том числе по перспективам программы сотрудничества на 2023 и последующие годы. Будем понимать финансовую емкость возможной помощи, чтобы планировать средства, которых сейчас не хватает по этим объектам», — рассказал Развожаев.

Градоначальник отметил, что если в ближайшее время будет принято решение о выделении финансирования на 2023 год, то уже ранней осенью будут проведены общественные обсуждения проекта, а в конце осени начнутся работы по реконструкции, чтобы к весне будущего года их закончить.

«Нет желания, не имея полного понимания по финансированию, ввязаться в стройку, чтобы потом город оставить в разрытом состоянии на длительный период», — отметил глава города.

Также Развожаев рассказал, что вместе с улицей Ленина планируется выполнить ремонт проспекта Нахимова, закрывая на ремонт по одной полосе.

Напомним, ранее мэрией Москвы были выделены деньги на благоустройство улицы Большой Морской. Работы по реконструкции одной из старейших улиц Севастополя стартовали в начале ноября 2019 года и завершили в апреле 2020 года.

Дмитрий Островский