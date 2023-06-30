Развожаев ответил на просьбу убрать двойную сплошную на выезде из Юхариной балки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил специалистов еще раз рассмотреть возможность организации поворота налево при выезде из Юхариной балки на Камышовое шоссе. Данный вопрос был поднят в ходе прямого эфира губернатора на телеканале «СТВ».

Развожаев рассказал, что жители Юхариной балки в соцсетях обращаются к нему с такой просьбой, так как им для разворота приходиться ехать на 5 км и попадать особенно в час-пик в пробку на «огурце»

Губернатор назвал такую просьбу «блажью», которая идет в разрез с вопросами безопасности.

«Нет, если это сделать можно, и это позволяют правила и нормы, и это не делается только из какого-то упрямства и недальновидности, это надо исправлять. Но а если по-другому нельзя, и кто-то попадет в серьезную аварию и погибнет», — высказал он свое мнение.

Глава города рассказал, что на недавнем выездном совещании по реконструкции развязки на 5 км, этот вопрос также рассматривался, и дорожные специалисты выступили против такой инициативы.

«Я дал поручение еще раз посмотреть этот момент. Пока предварительная информация: по нормам нельзя там делать поворот. Если его делать регулируемым, это повысит заторы, а если нерегулируемым, повысится аварийность», — пояснил Развожаев, добавив, что после завершения реконструкции развязки дорожная ситуации улучшиться, только нужно немного подождать.

Ольга Сурикова