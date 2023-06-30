Севастопольца будут судить за половые преступления против своих дочерей и падчерицы

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего севастопольца, обвиняемого в развратных и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина проживал в частном доме в селе Фронтовом совместно с гражданской супругой, пятью родными детьми и еще одной приемной дочерью.

В июле 2018 года он в пьяном состоянии совершил развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы. Летом 2020 года в таком же состоянии совершил иные действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери. На протяжении нескольких лет девочка продолжала подвергаться указанным действиям со стороны отца.

«Только в апреле 2023 года дети решили рассказать об этом своей тете, а та, в свою очередь, обратилась в полицию», — сообщили подробности в пресс-службе городской прокуратуры.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции подтверждена вина мужчины в совершении насильственных преступлений против несовершеннолетних, которую он не признал.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

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Ольга Сурикова