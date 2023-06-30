Погода в Севастополе на выходных

Вот и пролетел первый месяц лета!
Сегодня, 30 июня, в городе облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь.
Ветер западный 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°.
В субботу, 1 июля, переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°.
В воскресенье, 2 июля, переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°.
Видео: @AlexeyLatysh