Погода в Севастополе на выходных

Вот и пролетел первый месяц лета!

Сегодня, 30 июня, в городе облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь.

Ветер западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°.

В субботу, 1 июля, переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°.

В воскресенье, 2 июля, переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°.

Видео: @AlexeyLatysh