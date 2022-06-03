Развожаев об Ушаковой балке: Горлов немножко превысил полномочия

Пляж будет закрыт

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слова директора горхоза Евгения Горлова об открытии пляжа в Ушаковой балке, которые он произнес во время схода граждан 1 июня.

«Евгений Сергеевич немножко превысил свои полномочия, рассуждая о том, каким образом может быть организована его (ред. – пляжа) работа», — отметил губернатор.

При этом Развожаев подчеркнул, что пляж будет закрыт в связи с проведением специальными службами противодиверсионных мероприятий.

«Еще раз хочу подчеркнуть: пляжу ничего не угрожает. Как только будет возможность, пляж будет открыт для горожан, но в настоящее время ничего не изменилось и пока доступ на пляж будет закрыт», — подчеркнул глава города.

Также Развожаев рассказал, что он понимает негодование граждан по поводу изменения версий закрытия, но, по его словам, пробы воды на самом деле были негативными, а снос навесов стал ошибкой исполнителя.

Для того, чтобы на период закрытия пляжа «Ушакова балка» у жителей Нахимовского района не было затруднений, губернатор поручил проработать вопрос и запустить бесплатные автобусы к другим городским пляжам.

При этом градоначальник заподозрил неназванных людей в разжигании протестных настроений.

«Проблема в том, что на такой ситуации кто-то пытается найти политические очки и помитинговать, и дополнительно нагнетать обстановку. Это огорчает», — сказал губернатор.

Развожаев заявил, что данная ситуация не предполагает политического дискурса и чревата последствиями для тех, кто пытается заработать эти политические очки.

Дмитрий Островский