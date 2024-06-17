Севастопольские спортсмены готовятся к футбольному штурму Санкт-Петербурга

Футбольная команда ЛДПР Севастополя не пропускает ни одного матча Севастопольской любительской футбольной лиги. И дело не только в любви к спорту, но и в серьёзной подготовке к предстоящему турниру в Санкт-Петербурге.

«Сейчас для нас главное – наиграть состав, который отправится на турнир», – рассказывает тренер команды Александр Жабокрицкий. – «Формат там похожий, 6 на 6, так что рассматриваем эти игры как тренировки с повышенной ответственностью». Несмотря на то, что главная цель – подготовка к выезду, севастопольские футболисты не намерены сдаваться без боя: «Мы в каждом матче играем на победу! Сейчас формируем команду, знакомимся друг с другом, и, конечно, стараемся показать максимум».

Ожидания от турнира в Санкт-Петербурге у команды самые серьёзные. «Понимаем, что уровень соперников будет очень высок, ведь это Москва, Санкт-Петербург – крупные города. Но мы готовы к борьбе и сделаем все возможное, чтобы занять достойное место среди более чем 60 команд», — уверен тренер.

Для севастопольской команды ЛДПР этот выезд на Летний турнир среди мужских команд «Белые ночи» (мини-футбол 6х6) – первый опыт участия в турнире такого уровня. Игроки и тренер полны энтузиазма и надеются, что эта поездка станет началом доброй традиции.

Пожелаем севастопольским футболистам удачи и ярких побед в Санкт-Петербурге!