Развожаев объяснил почему не была обезопаcена территория заброшенного дома, где погиб 12-летний мальчик

Сегодня, 15 июля, на заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев рассказал, что в правительстве не знали про сарай, где погиб 12-летний мальчик.

«Было уже поручение по аналогичной трагедии в Каче, некоторое время назад. Я давал поручение провести инвентаризацию, и она была проведена. Несколько тысяч объектов мы выявили тогда на всей территории. Из них несколько сотен представляющих опасность», — рассказал губернатор.

Однако, Развожаев отметил, что злополучный сарай не попал в мониторинг соответствующих служб в связи с тем, что территория на которой он находился — закрытая.

«Я сегодня там был с утра, посмотрел. Догадаться, что там что-то есть достаточно сложно. Дети, к сожалению, нашли себе там место для игры», — отметил градоначальник.

Развожаев поручил оказать разовую денежную помощь семье, поскольку, по его словам, семья социально не защищенная. Также родственникам будет оказана помощь с траурными мероприятиями.

Губернатор снова поручил привести все особо опасные объекты в безопасное состояние.

«Давайте этот печальный и грустный для всех нас повод используем для того, чтобы эту работу довести до логического завершения», — подытожил глава города.

Напомним, 12-летний мальчик погиб от падения железобетонного элемента заброшенной постройки в лесистой местности на Симферопольском шоссе, 40. Прокуратура города проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Острвоский