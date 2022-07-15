В Севастополе вернут мурал с крейсером «Москва»

Флагман уже зарисовывали

В Севастополе на трансформаторной подстанции рядом с парком им. Анны Ахматовой уже несколько раз перерисовывается большое граффити.

Недавно на этой стене красовался уже затонувший крейсер «Москва».

Авторы мурала буквально месяц назад зарисовали флагман и нарисовали на его месте картину под названием «Севастопольский моряк». Но ценители раскритиковали рисунок, увидев в нем иностранный след —якобы срисован с фотографии 1912 года, где изображен немецкий почтальон Фиде Ниссеном с острова Халлиген.

При этом руководитель проектного отдела студии, которая выполняла заказ на этой стене, «Дислав» Анастасия Борисова рассказала ForPost, что они получили региональный грант в размере 100 тысяч рублей на создание мурала, но с моряком у них возникли проблемы с заказчиком.

«Нам сказали закрасить стену до первоначального вида и вернуть прежний рисунок — крейсер», — поделилась Борисова.

Напомним, Трассу «Таврида» рядом с Севастополем украсил грандиозный мурал с изображением советского военного корабля «Защитник Т-411».

Ольга Сурикова