В Севастополе вернут мурал с крейсером «Москва»

Флагман уже зарисовывали
В Севастополе на трансформаторной подстанции рядом с парком им. Анны Ахматовой уже несколько раз перерисовывается большое граффити.
Недавно на этой стене красовался уже затонувший крейсер «Москва».
Авторы мурала буквально месяц назад зарисовали флагман и нарисовали на его месте картину под названием «Севастопольский моряк». Но ценители раскритиковали рисунок, увидев в нем иностранный след —якобы срисован с фотографии 1912 года, где изображен немецкий почтальон Фиде Ниссеном с острова Халлиген.
При этом руководитель проектного отдела студии, которая выполняла заказ на этой стене, «Дислав» Анастасия Борисова рассказала ForPost, что они получили региональный грант в размере 100 тысяч рублей на создание мурала, но с моряком у них возникли проблемы с заказчиком.
«Нам сказали закрасить стену до первоначального вида и вернуть прежний рисунок — крейсер», — поделилась Борисова.
Напомним, Трассу «Таврида» рядом с Севастополем украсил грандиозный мурал с изображением советского военного корабля «Защитник Т-411».
Ольга Сурикова