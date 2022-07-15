В Севастополе погиб мальчик в заброшенном здании

Пострадал и его брат

В Севастополе погиб 12-летний мальчик от падения железобетонного элемента заброшенной постройки в лесистой местности на Симферопольском шоссе, 40. Прокуратура города проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 14 июля в 18:20.

При этом десятилетний брат погибшего мальчика, находившийся вместе с ним, с травмами доставлен в ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка».

Правоохранителями устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Прокуратурой также будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании и эксплуатации указанного заброшенного строения.

Напомним, в Севастополе в январе 2021 года погиб мальчик, на которого обрушились бетонные плиты на заброшенном недострое в поселке Орловка Нахимовского района.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя