Жители Гагаринского района просят вернуть остановку «Строитель»

Людям далеко ходить до «Студгородка» Жители Гагаринского района Севастополя неоднократно поднимали в соцсетях вопрос отмены остановки общественного транспорта «Строитель» в районе улицы Вакуленчука. Ранее автобусы и топики здесь останавливались по требованию. Как свидетельство того, что остановка здесь существовала всегда, является установленный остановочный павильон. Люди апеллируют к тому, что многим так удобнее добираться на работу и с работы с находящихся здесь нескольких заводов и фирм, а также чуть ниже, на Вакуленчука, находится несколько новостроев, от которых действительно далеко идти до ближайшей остановки «Студгородок» или «Степаняна».

«Почему убрали остановку «Строитель»? Жители по улице Вакуленчука, 53, вынуждены идти на «Студенческий городок». Сделайте тогда (остановку-ред.) возле наших домов по улице Вакуленчука, 53», — написала Мария Каракешишева под постом Вконтакте на странице губернатора Севастополя Михаила Развожаева, куда он просил направлять вопросы для пятничного эфира на «СТВ».

Девушке ответил департамент транспорта правительства города: «Остановка «Строитель» ликвидирована, т.к. на совещании в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» совместно с сотрудниками ГИБДД участок признан аварийноопасным».

Напомним, ранее жители Гагаринского района возмущались переносом остановки общественного транспорта по проспекту Октябрьской революции у домов 32 и 26.

Ольга Сурикова