Развожаев об открытии музея им. Крошицкого в этом году: Шанс точно есть

Завершение многолетнего ремонта здания Севастопольского художественного музея им. Крошицкого по-прежнему остается проблемным вопросом. Об этом 10 октября в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента культуры Ирина Романец.

Она отметила, что на объекте сейчас «идет интенсивно период завершения работ», но проблемные вопросы еще остаются из-за ситуации с увеличением стоимости строительно-монтажных работ в музее.

«Все идет по плану, но есть по оборудованию проблема», — добавила Романец.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь напомнил, что музей в этом году отмечает солидный юбилей и все сотрудники ждут его открытия.

«В этом году музею 95 лет, поэтому в этом году мы его обязаны ввести в эксплуатацию. Это все знают и понимаю. Насколько я знаю и понимаю, шанс на это точно есть, а должен быть не шанс, а твердая уверенность. Все там настроены, что мы музей Крошицкого откроем в этом году», – заключил глава города.

Напомним, 6 ноября Севастопольский художественный музей им. Крошицкого отмечает 95-летний юбилей. Уже сообщалось, что фирма-подрядчик может не успеть завершить реставрационные работы к этой дате, хотя ранее анонсировалось открытие уже летом этого года.

Как известно, затянувшийся ремонт начался еще весной 2018 года.

Ольга Сурикова