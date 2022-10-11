В Севастополе простились с добровольцем Народной милиции ЛНР

В Севастополе 10 октября проводили в последний путь Вадима Владимировича Федотова — заместителя командира по тыловой части 202 полка 2-ой отдельной гвардейской мотострелковой ордена Доблести бригады имени маршала Климента Ворошилова Народной Милиции Луганской Народной Республики.

«Вадим Федотов родился в Астраханской области, окончил Донбасский горно-металлургический институт, в 2016 году вступил добровольцем в Народную Милицию Луганской Народной Республики. Прошел путь от старшины медицинской роты до заместителя командира по тылу», — написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он сообщил, что Федотов погиб в ходе специальной военной операции в районе Балаклеи Харьковской области.

Родители Вадима Владимировича и родственники живут в Севастополе. Сегодня его похоронили на Аллее Славы на кладбище «Кальфа».

Ольга Сурикова