В Севастополе для раненных участников СВО откроют отдельный корпус в больнице им. Даши Севастопольской

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 10 октября, в ходе аппаратного совещания дал поручение директору департамента здравоохранения Виталию Денисову проработать механизм оказания отдельно медицинской помощи и реабилитации участников СВО.

Губернатор отметил, что это будет возможно реализовать в госпитале им. Даши Севастопольской, где сейчас заканчивается ремонт.

«Была мысль сделать его специализированным учреждением для ветеранов, в том числе боевых действий. Надо подумать, как сделать отдельное медицинское облуживание для тех, кто вернется с ранениями. И закрепить это в отдельном порядке. Чтобы у них был отдельный учет, посещение, терапевтические корпуса реабилитационные, которые нужны», — подчеркнул Развожаев.

Ольга Сурикова