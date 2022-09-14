Музей им.Крошицкого может и юбилей встретить «бездомным»

Фирма-подрядчик может не успеть завершить реставрационные работы здания Севастопольского художественного музея им. Крошицкого к его 95-летнему юбилею. Сроки снова сдвинулись, теперь на конец года.

«Строительство находится в высокой степени готовности. Вероятнее всего, завершение работ будет к концу текущего года — в декабре», — сообщили ForPost в пресс-службе департамента капитального строительства.

В департаменте уточнили, что на данный момент готовность объекта составляет около 63%.

Отметим, в прошлом году директор департамента культуры Ирина Романец анонсировала, что ремонт здания музея должен завершиться летом 2022 года. И юбилей 6 ноября учреждение культуры должно было отмечать в родных стенах.

Как известно, затянувшийся ремонт начался еще весной 2018 года, питерская фирма «Гуар» за 435 млн рублей контракта обещала выполнить работы к декабрю 2019 года. Сначала срок был перенесен на конец 2020 года, а затем договор и вовсе был расторгнут, а правительство вступило с подрядчиком в судебные тяжбы.

Затем заключили новый контракт на реставрацию музея в конце 2020 года с симферопольской фирмой — ООО «Асгард» — на 175,2 млн рублей. Подрядчик обещал ранее завершить ремонтные работы к 31 декабря 2021 года.

Ольга Сурикова