Развожаев о реконструкции Матросского бульвара: Надо, чтобы меценаты хотели

Развожаев считает, сегодня в городе произошло важное политическое событие

Сегодня прошли депутатские слушания по вопросу второй очереди реконструкции Матросского бульвара, которая должна соединить пешеходное кольцо от Приморского бульвара до Синопской лестницы. Севастопольские парламентарии единогласно поддержали продолжение благоустройства объекта, которым занимается известный по «Русской весне» меценат Алексей Чалый.

В комментариях журналистам губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что сегодня произошло важное политическое событие, когда в городе будет и далее проводиться реконструкция общественного пространства не за счет городского или государственного финансирования.

«Депутаты всецело поддержали второй этап реконструкции. Сегодня официально на депутатских слушаниях приняли резолюцию, что первый этап реализации был удачен и выразили пожелание, что проект должен быть продолжен. А далее будет заниматься архитектурный совет», – заявил Развожаев.

Он отметил, что впервые в своей жизни сталкивался с тем, что меценат судится с городом за строительство объекта, упоминая события, которые происходили еще при бывшем губернаторе.

«Ситуация была абсурдная совершено. Особенно с учетом того, что предметом суда были объекты, по которым был достигнут договор и сносе и восстановлении. Не хочу давать оценку этим процессам, они затянули реализацию проекта и севастопольцы на 1,5 года позже получили доступ на бульвар», – подчеркнул глава города.

Он добавил, что нужно городу приложить все усилия, чтобы «меценаты хотели. Они делают это, чтобы почувствовать благодарность. Тогда будет больше интересных общественных пространств».

Что касается сроков окончания работ, то Михаил Развожаев оптимистически назвал конец нынешнего года.

«Срок окончания зависит еще от законодательства об охране памятников. Там большая работа должна быть проведена. После обсуждения на архитектурном совете, план график уже будет утвержден. В этом году мы начнем, есть надежды, что в этом году и закончим, так как работа посильная. Только бумажная работа затянет», – резюмировал губернатор.

Дарья Тимофеева

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