В Севастополе впервые выписаных после коронавируса больше, чем заболевших

Почти 100 человек выписаны после выздоровления

В Севастополе по состоянию на утро 26 февраля зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. 98 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли четыре человека в возрасте от 45 до 94 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11829 человек.

В настоящий момент выздоровели 10710 человек, 486 умерло.

Под наблюдением находится 596 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.