Развожаев ищет финансирование на реконструкцию Синопской лестницы

Герой Высоцкого вдохновляет Развожаева на поиск средств

Проект реконструкции Синопской лестницы требует существенных финансовых вложений и пока неизвестно, откуда они поступят. Об этом в эксклюзивном комментарии изданию «Севкор» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что сегодня севастопольские парламентарии приняли важное решение, поддержав дальнейшую реконструкцию Матросского бульвара. Однако, чтобы пешеходное кольцо выглядело логично завершенным, требуется еще ремонт Синопской лестницы.

В комментариях нашему изданию Михаил Развожаев отметил, что ему тоже не нравится ее нынешний вид и зеленая композиция в виде солнечных часов. Ему больше импонирует идея строительства там фонтана.

«Лучше, если там появится фонтан, который мы знаем по фильму «Увольнение на берег», где герой Высоцкого встретился с будущей дамой сердца. Поэтому это точно нужно будет делать», – считает глава города.

По срокам он затруднился ответить, так как здесь, по его словам, необходимо решение Архитектурного совета и поиск финансирования.

«Это безусловно нужно делать. Это часть малого пешеходного кольца. Это тоже памятник архитектуры. Там сложный проект реконструкции и затратен по объемам финансирования. Как только найдем деньги. Это будет либо национальное финансирование, либо деньги по соглашению с Москвой, которые нам выделяются на благоустройство исторического центра, либо сможем включить в ФЦП. Как только поймем источник финансирования, сразу можно будет говорить о сроках реализации», – пояснил он, добавив, что сейчас в его ближайших планах поиск финансирования на этот объект.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя