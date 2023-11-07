На Таврической набережной восстановят все исторические объекты

В частности, дачи графа Апраксина, князя Юсупова и склад коньячного завода Шитта. Об этом на заседании архитектурно-художественного совета сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Все исторические объекты, у которых остался хотя бы фундамент, они все будут восстановлены», — пояснил губернатор.

Отметим, что Таврическая набережная в Балаклаве в конце XIX-начале XX века пользовалась огромной популярностью у российской элиты того времени.

На Таврической набережной построил свою дачу-дворец яхтсмен и любитель цветов граф Апраксин, возвел шикарный особняк «Фата Моргана» крупный горнопромышленник Завадский. Не обошел своим вниманием знаменитую набережную и губернаторствующий в Москве князь Феликс Юсупов.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что в ближайшее время начнется снос гостиничного недостроя на Таврической набережной в Балаклаве, известного больше как «Дом Пляса».

Дарья Тимофеева

Фото: gidcrima.ru