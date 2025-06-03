Развожаев напомнил еще об одном поводе для гордости для Севастополя

В своем отчете перед Заксобранием губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в 2024 году было произведено 30,25 млн бутылок вина и игристого — почти на 30% больше, чем в 2023 году.

Также в прошлом году на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками направлено 39,3 млн руб.

Высадили виноградники на площади 254 га, всего площадь виноградников теперь составляет 7,7 тысяч га.

Достижения в рамках приоритетного проекта «Терруар Севастополь» в 2024 году:

объем внебюджетных инвестиций составил 3,2 млрд руб. (+1,6 млрд руб. к 2023 году)

создано 48 рабочих мест

еще одно предприятие виноградарско-винодельческой отрасли стало участником проекта, суммарно их теперь 42.

Кроме того, губернатор упомянул, что вино из Севастополя попало в меню международного приема в честь Дня Победы в Кремле.

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