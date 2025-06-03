В Севастополе при строительстве овощехранилища появилась надежда на местный бизнес

И еще раз о возможности строительства в Севастополе логистического центра

Сегодня в ходе отчета губернатора Севастополя Михаила Развожаева в Заксобрании поднимался вопрос роста цен и снижением реальных доходов горожан.

Развожаев признал, что рост цен в Севастополе очевиден для всех, и даже по сравнению с другими регионами. И причиной тому, в том числе, и «застарелые вопросы»:

Отсутствие собственного производства ряда продуктов на полуострове

Сложности с логистикой, которые связаны и с режимом работы моста.

«Сейчас после Генплана мы сможем наконец-то здесь с площадками определиться, которые могли бы предоставить предпринимателям для строительства все-таки и холодильников, и распределительных центров. Это прямо сейчас радует, что предложений стало достаточно много», — отметил глава города.

По его словам, с предложениями уже выходят местные бизнесмены, до этого приходилось обращаться к федералам.

«Я уверен, что все равно в ближайшее время мы такой объект в Севастополе получим. Он существенно повлияет на цены. А так, конечно, у нас сейчас вся торговля работает с колес: привезли, продали, в моменте получили цену, которая всегда выше», —заключил Развожаев.

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Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai