В Севастополе в очереди на получение земельных участков стоят 9238 участников СВО

В своем отчете перед Заксобранием губернатор отдельно остановился на поддержке участников СВО и членов их семей.

С 2022 года единовременную выплату получили 2754 человека.

В соответствии с принятым в городе законом более 9 тысяч участников СВО и членов их семей получили компенсацию на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. 12,5 тысяч воспользовались правом бесплатного проезда.

Особое внимание уделялось поддержке детей. Порядка 4 тысяч семей освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в детских садах. Больше 4 тысяч детей были обеспечены бесплатным питанием в школах, больше 3 тысяч детей — бесплатным отдыхом и оздоровлением.

Одна из самых значимых мер поддержки — это предоставление земельных участков в собственность участникам СВО и членам семей погибших участников СВО. На 30 мая в списках на получение земельных участков — 9238 человек; согласно утвержденному Единому перечню, было предоставлено 540 земельных участков. В 2024 году мы приняли в Севастополе законопроект, согласно которому граждане, имеющие право на получение бесплатного земельного участка, смогут получить или землю, или выплату в 1 миллион рублей. Эту выплату на 30 мая получили 673 человека.

Подразделениям Вооруженных сил, военным госпиталям, ополченцам переданы 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи, необходимое оборудование, инструменты, спецсредства и спецодежда.

В волонтерских группах города, которые помогают бойцам, состоит больше 5500 человек.

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Ольга Сурикова

Фото: Правительство Севастополя