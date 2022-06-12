Программа мероприятий Дня города в Севастополе

Основные мероприятия 13 июня

В Севастополе основная часть праздничных мероприятий ко Дню города пройдет в понедельник, 13 июня, так как это официальный выходной день.

14 июня, в День рождения Севастополя, на площади Нахимова пройдет праздничная программа «Самый лучший город на земле». Хедлайнеры концерта: группа «Кватро», народный артист России Илья Резник, наша землячка, победитель телепроекта «Точь в точь» — Елена Максимова. Также свои номера представят лучшие творческие коллективы города.

Фото: Михаил Развожаев/Telegram