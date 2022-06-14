Поклонская назначена на должность советника Генпрокурора

Комментариев в соцсетях больше не будет

Наталья Поклонская 14 июня назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин 13 июня подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности заместителя руководителя Россотрудничества.

Также она написала, что после этого прекращает ведение социальных страниц и какую-либо публичную деятельность.

«Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ», — добавила она.

Ольга Сурикова