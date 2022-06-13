Велопробег, концерт, оркестры, призы, салют — Севастополь отметил День России

Мероприятия шли с самого утра

В Севастополе отметили День России. В центре города прошел целый ряд масштабных мероприятий, которые были объединены главной темой – «Мы вместе – мы Россия».

Традиционно, как уже сообщалось, первым мероприятием в День России стало торжественное возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Участие в церемонии приняли члены Правительства города и депутаты Законодательного Собрания.

С утра на площади Нахимова собрались участники велофестиваля «Севастопольский велопробег». Для велосипедистов была организована концертная и интерактивная программы, розыгрыш призов. По маршруту проехали более 800 севастопольцев.

В честь Дня России для севастопольцев прошло шествие военных оркестров, каждый из которых сделал остановку напротив здания Правительства, где показал отрывок плац-концерта.

Затем на площади Нахимова сводный оркестр форума из 300 музыкантов сыграл гимны страны и города, исполнил Севастопольский вальс и другие известные произведения. Также на главной городской сцене прошел марафон концертных выступлений военных оркестров, сообщили в пресс-службе правительства города.

Также на площади Нахимова выступали творческие коллективы и солисты города-героя.

Кроме того, в День России в городе начала свою работу единственная в стране уникальная передвижная выставка «Адмирал Ушаков». На ней можно знакомиться познакомиться с жизнью и историей боевого пути Федора Ушакова.

Завершилась программа праздничным фейерверком на площади Нахимова.

Ольга Сурикова