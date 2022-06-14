В Севастополе открыт бюст Василия Ланового

Он был влюблен в Севастополь

В Севастополе в преддверии дня России открыт бюст народного артиста Василия Семеновича Ланового на территории Севастопольского Президентского кадетского училища.

Инициаторами увековечивания памяти великого актера в городе выступили депутаты ЛДПР – Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов.

«Василий Семенович был настоящим человеком чести, истинным патриотом нашего Отечества, ценившим правду превыше всего. Все мы прекрасно знаем его роли в театре и кино, многие из которых стали настоящими шедеврами. Стоит вспомнить, что Василий Семенович был одним из первых артистов открыто выступившим за воссоединение Севастополя и Крыма с Россией. Он часто бывал в Севастополе, выступал с творческими вечерами, концертами, моноспектаклями. Всегда отзывался на приглашения поздравить севастопольцев с Днем воссоединения, Днем Победы и Днем города», — комментировал ранее вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Памятник на территории кадетского училища появился по проекту «Аллея российской славы», действующему под девизом «Дарим бюсты граждан, прославивших Отечество, учебным заведениям и воинским частям». Василий Лановой был председателем его попечительского совета.

«Он очень любил Севастополь, на самом деле считал, что это родина его души. Не только потому, что он в молодости начал сниматься в «Алых парусах», потом тут были кадры сняты из фильма «Офицеры», а потому что у него связь с военным. Его останавливали на улице люди незнакомые совершенно и говорили: «дайте, пожалуйста, руку! Я стал военным благодаря Вам, благодаря фильму «Офицеры», который мальчишками посмотрели». И когда я увидела сегодня вот этих мальчиков, которые выбрали эту профессию… А ведь, наверное, очень немного суворовских и кадетских училищ, в которых Василий Семенович не бывал, он считал это своим святым долгом», — рассказала вдова Ланового Ирина Купченко.

Напомним, в 2020 году Василий Лановой по традиции приехал в Севастополь в годовщину «Русской весны» и в рамках акции «Сад памяти» посадил миндальное дерево в парке Победы.

Ольга Сурикова

Фото: сайт севастопольского отделения ЛДПР