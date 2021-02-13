Развожаев готов сделать прививку от коронавируса

Губернатор планирует регистрироваться через Госуслуги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев планирует в ближайшее время сделать прививку от коронавируса в одной из городских поликлиник. Об этом он рассказал во время прямого эфира на телеканале СТВ.

«Что касается меня, я обязательно вакцину поставлю. В понедельник запишусь на какой-нибудь слот в какую-нибудь городскую поликлинику. Дождусь этого слота и тогда поставлю прививку. Заодно и систему проверю еще раз», — рассказал Развожаев.

В ответ на комментарий ведущей, что прививку ему предложат сделать в той поликлинике, к которой он прикреплен, губернатор отметил, что ему еще не приходилось обращаться за медицинской помощью в Севастополе, поэтому как раз при регистрации на прививку прикрепится к нужному медучреждению. При этом севастопольская регистрация у него есть.

Глава города заметил, что жалобы на плохую организацию вакцинации не поступали. Ежедневно прививаются по 500-600 человек. Поставок вакцины хватает и они будут увеличиваться.

Напомним, запись на вакцинацию в Севастополе была открыта 25 января на портале «Госуслуги». Как правильно зарегистрироваться наше издание подробно рассказывало, с материалом можно ознакомиться здесь.