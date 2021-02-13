В Севастополе частные садики получат 19,5 млн субсидий от города

Деньги пойдут на зарплаты и игрушки

На заседании правительства Севастополя принято постановление о выделении субсидии из городского бюджета частным детским садикам.

И.о. директора департамента образования Севастополя Антон Ульянцев сообщил, что в городе сейчас пять лицензированных образовательных учреждений.

«Сумма субсидии на 2021 год – 19,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на заработную плату в частных образовательных учреждениях и на приобретение учебных материалов и игрушек», – отметил он.

Заявки от садиков поступили в течение 20 рабочих дней с момента вступления в силу закона о бюджете.

Напомним, прокуратура Севастополя подвела итоги проверок в детских садиках города и сообщила о выявленных нарушениях в организации питания детей.

Ольга Сурикова