Какие улицы Ленинского района попали в проект газификации

В Севастополе продолжается газификация и еще как минимум 6 улиц Ленинского района попали в программу.

Среди счастливчиков – Дачная, Пехотная, Привольная, Продольная, Сельская, Степовая, а также прилегающие садоводческие товарищества и улицы.

К домам бесплатно проведут газ, а хозяевам нужно будет только собрать необходимые документы и подать заявку.

За присоединение к сети внутри земельных участков предусмотрена оплата. Предварительную стоимость можно узнать на официальном портале Единого оператора газификации в разделе «Калькулятор».

Часть граждан получит эту услугу бесплатно. В льготную категорию вошли участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные, малоимущие семьи. Ветераны и инвалиды боевых действий, члены семьи умершего инвалида войны, ветерана боевых действий, участника Великой Отечественной войны.

Ознакомиться со списком документов, необходимых для оформления заявки на газификацию можно на официальном сайте Ленинского муниципального округа по адресу: lmosev.ru. Или, обратившись по телефону: +7 (978) 564-80-25.

Ольга Сурикова