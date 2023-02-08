В Севастополе впервые судили военных за отказ участвовать в боевых действиях в зоне СВО

С конца декабря 2022 года постановлением Верховного суда РФ дела военных окружных судов Херсонской области были переданы в Севастополь, и сейчас военный суд Севастополя вынес первый приговор по уголовному делу за отказ военнослужащих участвовать в боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.

Согласно рассматриваемому делу, два военнослужащих Белогорского гарнизона Амурской области — рядовой и старший прапорщик — в сентябре 2022 года исполняли военные обязанности в Херсонской области в условиях вооруженного конфликта. Мужчины имели одинаковые фамилии, но разные отчества — случайно или нет, суд не уточняет. Переживая за свою жизнь, они договорились в случае угрозы вместе отказаться выполнять данный им приказ.

26 сентября 2022 года заместитель командира бригады по военно-политической работе отдал им приказ: для недопущения прорыва противника убыть на занятые рубежи в район обороны. Однофамильцы выполнять приказ отказались.

В решении суда указано, что своими действиями они причинили вред интересам службы, подрывая воинскую дисциплину и авторитет командиров, а также увеличили служебную нагрузку на своих товарищей по службе.

Подсудимые признали свою вину частично.

Старший прапорщик приговорен к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев, рядовой осужден на 3 года и 4 месяца. Отбывать свой срок военнослужащие будут в исправительной колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок в апелляционном порядке», — уточняет суд.

Ольга Сурикова