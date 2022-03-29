В Севастополе простились со старшим матросом бригады морской пехоты ЧФ

Погиб под Мариуполем

В Севастополе простились с Гвардии старшим матросом, водителем разведывательной десантной роты разведывательного батальона 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Дмитрием Петровичем Савицким. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Дмитрий Савицкий родился в Свердловске, на территории сегодняшней Луганской народной республики, с 2020 года служил в войсковой части 13140 в Севастополе, сначала по призыву, потом по контракту.

«Десантная рота разведывательного батальона — всегда на передовой по определению. Дмитрий Петрович погиб в боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов.

Соболезную родным и близким. Вечная память Дмитрию», —написал губернатор Севастополя.

Напомним, ранее был похоронен замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий, который погиб в Мариуполе в ходе военной спецоперации России на Украине.

Ольга Сурикова