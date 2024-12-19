Разлив мазута в Черном море угрожает «роддому» дельфинов в Таманском заливе

Нефтепродукты, попавшие в воду после аварии танкеров в Черном море, угрожают Таманскому заливу, который является важным местом размножения черноморских афалин. Об этом рассказал научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка агентству РИА Новости.

По его словам, необходимо срочно принять меры по удалению нефти и мазута как можно дальше от береговой линии, чтобы предотвратить их обратное попадание в море во время приливов. Кроме того, эксперт подчеркнул, что через Керченский пролив два раза в год проходит миграция всех промысловых рыб Азовского моря и западной части Черного моря (в общей сложности 38 видов), включая семь видов, внесенных в Красную книгу России.

Через этот же пролив следуют маршруты миграции двух видов морских млекопитающих – черноморских афалин и азово-черноморских морских свиней, а также краснокнижных птиц.

По мнению эксперта, негативные последствия этой аварии будут сказываться на экологической системе региона на протяжении многих лет.

Напомним, два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — потерпели крушение из-за шторма в минувшее воскресенье в районе Керченского пролива. Предварительно, в море попало около 3,7 тысячи тонн мазута. Сейчас волонтеры пытаются спасать птиц, застрявших в мазуте.

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Ольга Сурикова