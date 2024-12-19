В Севастополе произошло ДТП с участием скорой помощи

Авария произошла на проспекте Генерала Острякова

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 18 декабря в 19:20 напротив дома №141 на проспекте Генерала Острякова 74-летний водитель автомобиля ВАЗ на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и создал помеху в движении автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маяками и специальными звуковыми сигналами.

Чтобы избежать столкновения водитель скорой изменил направление движения и допустил выезд за пределы проезжей части, где произвел наезд на зеленые насаждения, от чего специализированный транспорт получил механические повреждения.

В результате ДТП пострадавших нет, участники происшествия трезвые.

Проводится проверка.

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Ольга Сурикова