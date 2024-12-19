Уже скоро начнется прямая линия с Путиным 

Сегодня, 19 декабря, с 12:00 можно будет в прямом эфире задать вопрос президенту России Владимиру Путину.
Пресс-конференция состоится в Гостином дворе в Москве, где Владимир Путин ответит как на вопросы журналистов, так и на обращения граждан.
Трансляция будет осуществляться на основных федеральных телеканалах, включая «Первый канал», «Россия 1» и НТВ, и начнется в 12:00 по московскому времени.
Следить за мероприятием можно также на официальных страницах программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для радиослушателей будет доступна трансляция на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
Прием вопросов для программы уже открыт и продлится до завершения мероприятия. Каждый желающий может отправить свой вопрос с 00:00 8 декабря до окончания программы 19 декабря.
Существует несколько способов задать вопрос президенту:
— Через официальный сайт программы: http://moskva-putinu.ru
— С помощью СМС- или ММС-сообщений на номер: 0-40-40
— По телефону: 8 800 200-40-40
Также текстовые и видеообращения можно отправить в группы:
— «ВКонтакте»: http://vk.com/moskvaputinu
— «Одноклассники»: http://ok.ru/moskvaputinu