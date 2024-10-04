«Разговоры о важном» придут в детские сады?

Владимир Путин поддержал идею о введении «Разговоров о важном» в детских садах. Глава государства отметил, что базовые ценности следует закладывать ребенку с самого раннего возраста, однако действовать нужно аккуратно и обязательно учитывать возрастные особенности детей.

– У нас есть такие выражения: «Впитал с молоком матери», «Усвоил с младых ногтей». Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного, – сказал Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Президент поручил проработать этот вопрос со специалистами, детскими психологами, чтобы понять, каким образом доносить информацию до детей дошкольного возраста и какие темы будут для них понятны. Владимир Путин отметил, что «Разговоры о важном» в детских садах должны быть связаны, прежде всего, с понятием семьи, родителей, близких людей.

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Анна Левина