В Севастополе перестроят улицу Капитанскую за два млрд рублей

Правительство Севастополя утвердило распоряжение о начале реконструкции улицы Капитанской.

Актуальность данного проекта обусловлена созданием парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941–1942 гг.» на мысе Хрустальном.

«Мыс Хрустальный у нас становится культурной точкой притяжения жителей и гостей города. При строительстве масштабных объектов мы стараемся думать, как будут люди добираться к ним. Капитанская становится важной городской артерией. Улица требовала не просто ремонта, а по сути нового строительства с учетом увеличивающейся транспортной нагрузки», — пояснил губернатор Михаил Развожаев.

Предполагается, что объем финансирования составит более двух млрд рублей. Запланирована полная перекладка всех сетей, ливневой канализаций и всех коммуникаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе планируется изъять 20 участков при реконструкции улицы Капитанской.

Ольга Сурикова