В ТЦ «Муссон» пояснили, почему девочке-аутисту отказали в посещении аттракциона

Громкий скандал с недопуском девочки-аутиста в детскую игровую комнату в торгового цента «Муссон» прокомментировал сам владелец ТЦ Владимир Плотка, разъяснив причину случившегося, пишет портал «ForPost».

Плотка подчеркнул, что отец девочки не правильно указал, куда не допустили его девочку с расстройством аутистического спектра. Речь идет не об игровой комнате, а об аттракционе «Лабиринт», который для нее представлял серьезную опасность. Ребенок здесь мог бы испугаться и высоты, и закрытого пространства, а на аттракцион при этом родители не допускаются. На катке, где возможно присутствие взрослых или сопровождающих, посещение беспрепятственное.

Также свою позицию в письме на имя губернатора, которое приводит издание, изложила и арендатор аттракциона — индивидуальный предприниматель Мария Плотка.

«Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович! Меня очень радует, что вы, как глава города, в курсе событий и моментально реагируете на возникающие проблемы, спасибо вам!.. К сожалению, автор поста, который вы репостнули, пытается ввести в заблуждение и ситуацию преподнес совершенно в другом свете, выгодном для себя, утаив огромное количество важных и ключевых моментов… Довожу до вашего сведения, что данная семья хотела провести своего ребенка в аттракцион повышенной опасности „Лабиринт”. Ничего общего с „детской игровой комнатой” (как называет его автор) аттракцион не имеет», — указала она.

И далее привела правила посещения аттракциона, соответствующие его техническим характеристикам. Она висят у входа в «Лабиринт». Там есть упоминание о том, что его не могут посещать дети с хроническими заболеваниями, заболеваниями нервной системы и т.д.

«Пренебрежение правилами эксплуатации аттракциона «Лабиринт», пренебрежение пунктами закона автора поста могло повлечь за собой причинение вреда здоровью не только его ребенка, но и окружающих детей, находящихся одновременно в аттракционе «Лабиринт», — утверждает Мария Плотка.

Отдельно она упомянула, что ее удивила реакция родителей на пояснение отказала в посещении их дочери аттракциона. Отец девочки начал вести себя некорректно и нецензурно выражаться.

Напомним, провести проверку по факту инцидента в игровой зоне ТЦ «Муссон» пообещали следователи Севастополя, а также прокуратура.

Ольга Сурикова