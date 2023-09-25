Раскрыто убийство мужчины возле ТЦ «Муссон»

Строитель из Севастополя заключен под стражу по обвинению в убийстве случайного знакомого у торгового центра. Дело по факту убийства местного 45-летнего мужчины расследует ГСУ регионального Следкома.

Ведомство напомнило, что ранним утром 20 сентября близ торгового центра на территории парка «Каменный цветок» в Гагаринском районе было обнаружено тело мужчины средних лет с признаками насильственной смерти.

Личность убийцы была установлена, он был задержан.

«Установлено, что двое нетрезвых работников строительных объектов познакомились в парке, между ними завязался бытовой конфликт, в ходе которого один нанес другому несколько ножевых ранений в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Свою вину он признал полностью.

Накануне судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Ольга Сурикова