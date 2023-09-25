Один день из жизни севастопольца: обокрал девушку, ограбил прохожего и попал в ДТП на угнанной машине

Мужчина сначала украл телефон в кофейне, его случайно забыла одна из посетительниц, сообщили в МВД города.

Спустя какое-то время севастополец стал случайным участником конфликта. Выпивший незнакомец попросил его вмешаться в ссору с другим мужчиной. Тогда он силой отобрал у обидчика нового товарища телефон и снова скрылся.

Напоследок вытащил из кармана нового приятеля ключи от BMW, чтобы покататься по городу. Однако не справился с управлением и попал в аварию.

Полицейские уже задержали нарушителя. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова