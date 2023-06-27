Москвичу предъявлено обвинение в убийстве курсанта симферопольской школы милиции, совершенном 24 года назад

В Крыму мужчине предъявлено обвинение в убийстве курсанта симферопольской школы милиции, совершенном 24 года назад.

По обвинению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан житель Московской области.

Установлено, что вечером 5 марта курсанты 1 курса симферопольский школы милиции, отдыхавшие в кафе «Космос» по улице Гагарина Симферополя, решили поздравить с наступающим Международным женским днем девушек из соседней компании. Брату одной из них это не понравилось, завязалась потасовка, в ходе которой 17-летний злоумышленник, являвшийся студентом медицинского вуза, ударил 18-летнего курсанта ножом в область живота.

Подозреваемый вернулся домой в Севастополь, переоделся, собрал вещи и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшего юношу доставили в медучреждение, где спустя несколько дней он скончался. Принятые на тот момент правоохранительными органами меры по поиску и задержанию нападавшего результатов не принесли, хотя его личность и круг общения были установлены.

После образования в 2014 году органов СК России на полуострове следователями и следователями-криминалистами вновь стали изучаться архивные материалы о преступлениях прошлых лет. Результатом стало и раскрытие убийства 24-летней давности. Следствием мужчине заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина с целью конспирации полностью изменил паспортные данные, взяв фамилию, имя и отчество своего одноклассника, указав в документе даже его родителей как своих. Он вел достаточно состоятельный образ жизни, работая технологом на одном подмосковном заводе.

В настоящее время обвиняемый этапирован в город Симферополь с целью проведения всех необходимых следственных действий. Следователь работает с очевидцами тех событий, детально устанавливая обстоятельства совершенного преступления.

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Ольга Сурикова