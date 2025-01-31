Ранил дедушка лопатой

46-летний севастополец увидел своего 60-летнего бывшего коллегу, который на улице ремонтировал машину. Решив вспомнить старые обиды, мужчина специально задел ногой лежавшие рядом детали.

Пенсионер возмутился и грубо оскорбил провокатора. Между ними завязался словесный конфликт. Мужчина решил припугнуть старика, но в ответ получил лопатой по руке и, как следствие, легкий вред здоровью.

С полученной травмой мужчина обратился в больницу, откуда информация была передана в полицию.

В отношении пожилого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».