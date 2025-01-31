17 февраля будет перекрыта улица Адмирала Октябрьского и организованы объездные пути

Сейчас по улице Адмирала Октябрьского проходит 41 маршрут общественного транспорта. В течение часа по улице проезжает 120 единиц троллейбусов и автобусов. Для проведения реконструкции подпорных стен невозможно организовать реверсивную полосу, поэтому будут предложены альтернативные маршруты в объезд. Для этого задействуют улицу Шмидта и улицу Демидова.

С двух улиц полностью демонтирую брусчатку, обеспечат ее хранение и сохранность. На улицах утроят технический временный слой дорожного покрытия из бетона, который будет являться подложкой для укладки брусчатки, которую вернут обратно, как только снова запустят движение по улице Адмирала Октябрьского.

Альтернативные схемы проезда будут разработаны для каждого маршрута и опубликованы.

Весь транспорт разделят на два потока — автобусы малого класса и личные автомобили будут двигаться по улицам Демидова и Шмидта, а автобусы большого и среднего класса пустят по Гоголя и Капитанской улицах. Это сделано потому, что улицы Демидова и Шмидта не подойдут для проезда габаритного транспорта.

На улице Капитанской нанесут временную разметку и установят необходимые знаки, а также при необходимости — остановочные павильоны.

Для реконструкции будет привлечена ООО «Компания Ват», которая строила участки трассы «Таврида».

Сроки окончания реконструкции подпорных стен неизвестны. В лучшем случае работы закончат к началу летнего сезона. Начнутся они только после окончания геологических изысканий.

Движение по улице Адмирала Октябрьского будет перекрыто 17 февраля. После открытия улицы летом — планируется организовать на ней три полосы движения.

На проектно-монтажные работы по улицам Шмидта и Демидова Правительство выделило 50 млн рублей.