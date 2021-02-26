В Севастополе «Ракушке» вернут первоначальный вид, но с удобными скамейками

Севастопольцы снова увидят там шахматный клуб

Сегодня на архитектурно-художественном совете в правительстве Севастополя решалась судьба пострадавшей от реконструкции летней эстрады «Ракушка».

Вопрос в повестке дня значился, как проект зрительного зала с обустройством шахматного клуба в рамках капитального ремонта здания эстрады Приморского бульвара «Ракушка». Архитектурный совет пришел к единому решению сделать зрительный зал в один уровень с тротуаром бульвара. И скамейки наконец-то в нем будут со спинками.

«Будет небольшой естественный уклон на котором будут установлены лавки, ступеней не будет, таким образом мы обеспечим доступность для маломобильных групп населения», – рассказал реставратор ООО «Архант» Илья Чудаев.

Также режиссерская рубка теперь будет съемной конструкцией, ее будут прятать за афишу и высота не будет превышать 2,5 метра.

Также подрядчик сообщил, что по просьбе управления культуры уберут излишнее световое оборудование,которого сейчас установлено в излишке.

Концепция летней эстрады принята с небольшими изменениями и больше выноситься на совет не будет.

Напомним, громоздкий бетонный амфитеатр и четырехметровое капитальное строение режиссерской рубки, выросли при реконструкции летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка», чем возмутили жителей Севастополя. После было принято решение проект переделать, а бетонного монстра снести.

Ольга Сурикова