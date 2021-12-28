КОС «Южные» начнут работать в следующем году

Сегодня, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Севастополя сообщил, что первый модуль канализационно-очистных сооружений «Южные» запустят уже в следующем году.

«Цех технической очистки, который уже строится, включен будет уже в первом полугодии следующего года, как только он будет достроен. Такая специфика КОСов, что не нужно ждать, когда полностью все будет построено», — рассказал губернатор.

Напомним, к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировались строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Однако деньги для строительства очистных оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей был заключен с грубыми нарушениями, а аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».

Одним из обвиняемых в «деле очистных» стал бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

Дмитрий Островский