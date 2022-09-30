Жертвами удара по колонне машин в Запорожской области стали 23 человека

При ударе по колонне на выезде в часть Запорожья, которая находится под контролем российских военных, погибли 23 человека. Сообщается, что удар был нанесен ВСУ. Об этом в своем Telegram написал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах… Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область», — написал он.

Также Рогов напомнил, что два дня назад жители Запорожской области перекрыли трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории. По его словам, после акции протеста приехали представители СБУ и полиции, которые «начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют».

Напомним, во время сегодняшнего ночного удара ВСУ погиб первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

Ольга Сурикова