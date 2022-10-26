Жителя Севастополя будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Севастополе в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД.

По версии следствия, местный житель, 1958 года рождения, в сентябре текущего года ехал по улице Челюскинцев за рулем автомобиля без государственных регистрационных знаков, за что и был остановлен сотрудниками ДПС.

«Водитель предложил инспектору дорожно-патрульной службы денежные средства в качестве взятки за несоставление в отношении него протокола. Однако сотрудник полиции отказался от предложенного незаконного вознаграждения и сообщил о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя», — отметили в пресс-службе городского УМВД.

Уголовное дело направлено в суд.

Читайте также: В Севастополе ГАИ знает, где дежурить утром в понедельник

Ольга Сурикова