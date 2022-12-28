Пожилой севастополец осужден за избиение сотрудника полиции прямо в отделении

В Севастополе вынесен приговор 63-летнему мужчине, причинившего телесные повреждения сотруднику полиции.

Установлено, что он в июне этого года днем в пьяном виде на территории рынка «Центральный» нарушал общественный порядок. «Прибывшие на место сотрудники полиции доставили нарушителя в ОМВД России по Ленинскому району. Однако в холле отдела полиции, будучи недовольным данным фактом, он стал вести себя вызывающе и причинил одному из полицейских телесные повреждения средней тяжести», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ленинский районный суд Севастополя назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Севастополе суд вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Ольга Сурикова