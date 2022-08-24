В Севастополе разразился скандал с зачислением в МАН

Севастопольские дети в очередной раз оказались никому не нужны. После скандала в «Экотех+» разразился скандал с зачислением в Малую академию наук.

Так, администрация образовательного заведения уведомила родителей детей о том, что запись будет вестись через заявку на сайте.

Форма для заполнения должна была открыться ровно в 9:00, после заполнения формы нужно было скачать анкету, распечатать ее и до 31 августа подать в саму организацию.

Но на деле все оказалось не так ладно, как обещала организация.

Ровно в 9:00 сотни севастопольских родителей начали завороженно обновлять страницу МАН и ждать, когда откроется запись.

Но запись не открывалась, некоторые позвонили в саму академию, там ответили, что запись откроется в 10:00.

В итоге запись стала доступной примерно в 9:20. Но уже примерно в 9:30 ни на одно из направлений не было свободных мест, об этом стали активно сообщить родители в группе МАН Вконтакте.

Корреспондент «Севкора» позвонил в МАН и поговорил с дежурным администратором, которая, во-первых, нахамила, во-вторых, сказала: надо было приходить в 6 утра занимать очередь и лично записываться.

«Женщина, набор вот какой. У нас люди стоят вот с 6 утра. Через интернет, у кого не получилось стоят с 6 утра (напомним, официально запись должна была открыться только на сайте в 9:00 – ред.). Какие ко мне претензии, кто приехал, когда решил для себя хоть ночью, хоть это. А сайт то открылся недавно…», — отметила дежурный администратор.

Получается, анонсировав официально запись исключительно через сайт в самом МАН взяли документы и записали детей в порядке живой очереди.

Дарья Тимофеева

Фото: группа МАН Вконтакте