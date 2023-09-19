Пьяная жительница Севастополя напала в больнице на полицейского

В Севастополе направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, которая напала на сотрудника полиции в горбольнице.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, обвиняемая, пришла в кабинет приемного отделения ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» в пьяном состоянии и вела себя агрессивно. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции она начала драться с одним из правоохранителей.

В отношении дебоширки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова