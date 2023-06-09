В Севастополе пьяный мужчина за день дважды напал на медиков горбольницы

В центре Севастополя сотрудникам Росгвардии пришлось защищать медиков от агрессивного пациента.

Инцидент произошел в одном из лечебных учреждений. Прибыв на место по сигналу тревоги, росгвардейцы узнали от медиков, что 36-летний мужчина в пьяном состоянии угрожал персоналу и выражался нецензурной бранью.

Как отметили в пресс-службе ведомства, наряд вневедомственной охраны доставил агрессивного гражданина в отдел полиции, но в тот же день он совершил аналогичное правонарушение. Сотрудники Росгвардии снова передали мужчину коллегам из МВД.

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Ольга Сурикова